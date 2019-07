Real Madrid vs. Tottenham EN VIVO vía ESPN: desde el Allianz Arena por la Audi Cup 2019

Real Madrid vs Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partidos amistoso de pretemporada en el Alianz Arena por la Audi Cup 2019, este martes 30 de julio, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, además para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El Real Madrid, sin Gareth Bale y con James Rodríguez, intentará hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero la pretemporada tras el desastre y la humillación que sufrió ante el Atlético (3-7) en la “International Champions Cup”.

La goleada frente a su gran rival sembró las primeras dudas de la segunda etapa de la era Zinedine Zidane, que tendrá una buena opción para disminuir las críticas que caen sobre el proyecto blanco que aún no carbura. De momento, no contará con Bale, que no ha viajado a Alemania para disputar la “International Audi Cup” mientras espera una salida del club que satisfaga al jugador galés y a la entidad presidida por Florentino Pérez.

Sin embargo, con la incorporación del colombiano James Rodríguez a los entrenamientos, Zidane podría contar con una bala inesperada antes de iniciar la pretemporada. Con la grave lesión de Marco Asensio y después del desastre ante el posible destino del sudamericano, el Atlético de Madrid, su salida podría estar paralizada.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 29, 2019

Zidane tampoco podrá probar a otros jugadores como el serbio Luka Jovic, que se lesionó en un tobillo durante el amistoso ante el cuadro rojiblanco. También son baja Mendy, Courtois y Brahim- y los jugadores como James, Militao, Casemiro, que acaban de reincorporarse tras sus vacaciones, impiden muchas probaturas entre los elegidos para salir desde el inicio.

Si el Real Madrid llega a la final, podría enfrentarse al Bayern Múnich, que en 1980 humilló en un amistoso al conjunto blanco en el antiguo Estadio Olímpico: aquel 9-1 parecía olvidado. Hasta que llegó el equipo de Simeone.

El Tottenham, finalista de la pasada edición de la Champions League, ha disputado dos amistosos esta pretemporada y ha mostrado dos caras. La primera, con una buena victoria (2-3) frente al Juventus con un gol desde el centro del campo de Harry Kane. La segunda, con una derrota contra el United (1-2) con un tanto de Ángel Gomes a diez minutos del final.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Tottenham EN VIVO ONLINE: horarios y canales del partido

México - 11:00 a.m. | Sky Sports

Ecuador - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Perú - 11:00 a.m. | ESPN Internacional

Colombia - 11:00 a.m. ESPN Internacional

Venezuela: 12:00 p.m. ESPN Internacional

Bolivia - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Chile - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Paraguay - 12:00 p.m. ESPN Internacional

Argentina - 1:00 p.m. ESPN Internacional

Uruguay - 1:00 p.m. ESPN Internacional

España - 6:00 p.m. | TeleMadrid y Real Madrid TV

Real Madrid vs. Tottenham EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Vinícius, Hazard y Benzema.

Tottenham: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Verthonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombélé, Alli; Heung-Min Son y Kane.