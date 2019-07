Real Madrid presentó la tercera camiseta que usará para la temporada 2019/20 [FOTOS]

El Real Madrid presentó este lunes su tercera equipación para la temporada 2019/20: la principal novedad es su color verde intenso y está inspirada en la innovación y la tecnología. La camiseta de la marca Adidas se inspira en la tecnología y la evolución del futuro teniendo como principal referente de esta innovación el nuevo Santiago Bernabéu y también cuenta con la tecnología ‘climachill’ para absorber el sudor.

“Tiene un elegante diseño en color verde intenso, con un toque retro de cuello en pico y el remate de las mangas que recuerda a las equipaciones de décadas pasadas (...) You own the future es el concepto que se ha elegido para representar esta camiseta, que deja constancia de que los éxitos conseguidos en el pasado jamás interfieren en los futuros”, se lee en la página web del club.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane trabajó a puerta cerrada “exigente”, según la página oficial del club, antes de viajar a Múnich para enfrentarse este martes al Tottenham inglés en la Audi Cup, después de la gira por Canadá y Estados Unidos, que concluyó el viernes con una severa derrota (7-3) frente al Atlético de Madrid.

Fue un entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Real Madrid con la principal novedad del regreso de James Rodríguez, tras dos años en el Bayern Munich. “Casemiro, James y Militão iniciaron la pretemporada. Los tres completaron el calentamiento con el grupo y después hicieron carrera continua y trabajo específico con balón", publicó.

El Real Madrid jugará este martes contra el Tottenham a las 18.00 horas en el Allianz Arena de Múnich. Dos horas después, la otra semifinal del torneo enfrentará al Bayern Múnich con el Fenerbahce turco.