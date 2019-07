Natalia Cuglievan revela todo lo que pasó para conseguir la medalla de oro

Natalia Cuglievan obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Figuras de Esquí acuático en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La atleta nacional se proclama bicampeona en esta competencia, toda una hazaña para el Perú.

“No me lo esperaba, fue mucho mejor que ayer. Hice mi marca personal, gané por segunda vez los Juegos Panamericanos”, indicó una conmovida Natala Cuglievan tras conseguir la medalla de oro en Lima 2019.

“Estoy super emocionada. He estado entrenando por un año para este campeonato y todo para este momento. Estoy super contenta”, compartió la campeona en la modalidad de Figuras de Esquí acuático.

“Hoy competí contra la mejor del mundo, la que tiene el récord mundial. No sé si tenía una ventaja, pero la verdad es que me he entrenado muchísimo. Me he concentrado los últimos dos meses. Estaba bien entrenada para esta prueba”, señaló Natalia Cuglievan sobre las rivales que tuvo que enfrentar.

Natalia Cuglievan logró batir su marca personal tras dos años sin conseguirlo.“Ha sido complicado. Me he concentrado muchísmo. He estado super determinada para hacer lo mejor que puedo", comentó para Movistar Deportes.

La medalla de oro en la modalidad de Figuras de esquí indicó que lo más emocionante de terminar sus pruebas era ver a su familia y al público. Finalmente, Natalia Cuglievan dedicó su triunfo a todos los peruanos.

“Me dio nervios ver a tanta gente, sé que son incondicionales. Significa muchísimo para todos los deportistas este apoyo. Invito a todos a que vengan a ver todos los juegos”, concluyó Natalia Cuglievan.