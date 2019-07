Las emotivas palabras de Miguel Germán: “Más adelante te daré una casita, mami”

Miguel Germán no logró superar al boxeador Conrad Ryan en las semifinales de la categoría peso wélter ligero 64 kilos de los Juegos Panamericanos. El peruano compartió para Latina algunas de las sensaciones que le dejó la experiencia en Lima 2019.

“Para mí fue una buena pelea, sentí que fue un peleón. Me sentía ganador, pero sí me ganó (Conrad Ryan), me habrá ganado por moverse un poco más”, indicó Miguel Germán sobre el intenso combate que tuvo contra el representante de Trinidad y Tobago.

“El público, la gente, sentí que tenía un equipo. Había peleado en otros lados, pero nunca en mi país. Sentía normal peleando en otros lugares, pero acá fue algo diferente. ¿Cuánta gente que te viene a ver? Fue muy emocionante, me hizo más valiente", señaló el boxeador peruano sobre el gran empuje de los hinchas nacionales en los Juegos Panamericanos 2019.

“Hay que seguir peleando, quiero enviar un saludo a mi madre, decirle que hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una casita, vamos a seguir peleando”, fueron las conmovedoras palabras de Miguel Germán.

El boxeador peruano aprovechó en "mandar un saludo a toda la gente de Villa el Salvador”. Miguel Germán también aseguró que pensaba que "si ganaba esta pelea conseguía una medalla, me daban un depa, pero no se pudo. Esa casa no era para mí, era para mi mamá”.

“Mami, te quiero mucho. No se pudo, pero otra vez si se podrá mamita”, concluyó el boxeador nacional.