Lima 2019: banda musical que alentaba a la selección peruana fue retirada por ‘crear malestar’ [VIDEO]

Apagaron la fiesta. La hinchada peruana, que fue a presenciar el Perú vs. Argentina por los Juegos Panamericanos 2019, se dividió por un momento. Un sector de la barra, provisto de instrumento musicales, fue obligada a retirarse porque ‘causaban mucho ruido’. La banda musical solo buscaba alentar a la Bicolor femenina con cánticos y música, sin embargo esto causó malestar en un grupo.

El Estadio Mayor de San Marcos fue el escenario del choque entre la futbolistas incaicas y Argentina, un grupo de hinchas se habían puesto de acuerdo para alentar a la Bicolor usando instrumentos musicales, pero no contaron que otro sector iba a rechazar el ruido.

La banda se vio obligada a moverse de lugar ante los constantes reclamos, como se muestran en las imágenes que fueron difundidas vía Twitter. Inicialmente estaban ubicadas en pleno corazón de la tribuna oriente, y ante los problemas tomaron sus instrumentos para ubicarse en otro sector.

“Yo no pague mi entrada para esto, así que se me sientan”, se le oyó decir a un asistente que no estaba a gusto con la presencia de la banda. En redes sociales este incidente fue muy comentado y la gran mayoría de cibernautas criticaron el rechazo hacia los hinchas que fueron desalojados. Muchos apuntaron en que la música y los cánticos le ponen color y juegan un papel importante en los partidos de fútbol, y aún más si se trata de la selección peruana.

En el plano de la competición, las peruanas que son dirigidas por el brasileño Doriva Bueno cayeron 3-0 ante Argentina. La próxima fecha del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos 2019 será este miércoles 31 de julio, las representantes nacionales se medirán ante el combinado costarricense desde las 8:30 pm.