Argentina vs. Ecuador EN VIVO: debut del Grupo A de los Juegos Panamericanos 2019

Argentina vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego la primera fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos 2019, este lunes 29 de julio, desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Latina y Movistar Deportes desde el Estadio Universidad San Marcos. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

La selección argentina hará su debut con un equipo Sub 23 que tiene jugadores que participaron en el Mundial Sub 20 y también con bajas que no pudieron por la negativa de sus clubes como es el caso de los experimentados Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Fabricio Coloccini.

Nicolás González (Stuttgart), Leonel Mosevich y (Nacional de Portugal) Santiago Colombatto (Cagliari) son los futbolistas que militan en Europa. Hugo Gaich es la principal carta de gol del combinado albiceleste tras marcar 3 goles en cuatro partidos en la Copa del Mundo de Polonia.

"Todos tenían mucho compromiso, hasta se ofrecieron para hablar con los juveniles antes de arrancar los Panamericanos y eso es muy valorable. Espero que esto nos sirva de aprendizaje", dijo el DT Fernando Batista.

Por su parte, la selección ecuatoriana llega con la moral al tope a los Juegos Panamericanos luego de lograr el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Polonia. El cuadro conducido por Jorge Célico tiene como novedades la presencia de Gabriel Cevallos, hijo del exarquero de la selección José Cevallos y Anderson Naula, Leonardo Campana.

En @Lima2019Juegos #MiTriSub23 le apuesta a ser una Selección competitiva y fuerte. Así lo afirma nuestro golero, Johan Lara 🇪🇨💪🏽⚽ pic.twitter.com/0wRObkhrpu — FEF Ecuador (@FEFecuador) July 29, 2019

Argentina vs. Ecuador EN VIVO: horarios para ver partido por los Juegos Panamericanos 2019

El Argentina vs. Ecuador, países que harán su debut en los Juegos Panamericanos 2019, está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora argentina).

Argentina vs. Ecuador: ¿en qué canal ver el partido por los Juegos Panamericanos?

