Un regalo para el Perú

Maratón. Gladys Tejeda y Christian Pacheco ‘volaron’ en la pista, se quedaron con la medalla de oro y rompieron los récords panamericanos. El cielo es el límite para ambos fondistas.

Corrieron con alma, corazón y vida, para bañar al Perú de gloria. A puertas de una nueva celebración de Fiestas Patrias, Gladys Tejeda y Christian Pacheco le dieron el mejor regalo al país con sus dos medallas de oro en maratón, nuestras dos primeras preseas máximas en estos Juegos Panamericanos 2019.

La jornada empezó a las 8:30 a.m. con la maratón femenina. El público ya se había apostado desde muy temprano en las inmediaciones del parque John F. Kennedy para vitorear a Gladys Tejeda, quien buscaba una revancha personal. La fondista peruana que perdió el oro obtenido en Toronto 2015, por un caso de doping, no quería defraudar a sus coterráneos en su camino de redención.

En los primeros tramos de la carrera, Tejeda peleó palmo a palmo el liderazgo del batallón principal con la brasileña Valdilene Dos Santos, sin embargo conforme fueron pasando los minutos, la buena preparación de la atleta nacional salió a relucir y continuó su camino hasta el final con un ritmo imperturbable.

En un circuito que le permitía pasar varias veces por un mismo punto, Gladys cruzó por la línea de llegada hasta en tres ocasiones para recargarse de la energía que le brindaba el público asistente. Banderas, pancartas y polos con su imagen se batían cada vez que la fondista pasaba por las improvisadas tribunas.

El momento de atravesar la meta llegó y la locura fue total, Gladys se dejó caer al suelo con un gesto en el rostro que mezclaba cansancio y satisfacción. Perú obtuvo su primer oro ante la algarabía de un pueblo cuyo apoyo fue clave en el triunfo, como así lo explicó la propia corredora. “Esta medalla de oro es para los peruanos. Ellos han sido el punto principal de sustento para poder mantener el ritmo de la carrera, y no tener miedo. Me he entrenado muy fuerte, pero sabía que hoy iba a tener un aliado poderoso que es este maravilloso público. Esta fue mi revancha”, aseguró Gladys.

¿Y Pacheco? Se encargó de que la fiesta sea completa al conseguir la medalla de oro en la maratón masculina, una carrera que lo vio cruzar la meta con la bandera nacional en su espalda. Y eso tuvo doble celebración pues clasificó a Tokio 2020. En Huancayo nacieron dos hijos del viento. ❖

Lograron récord panamericano