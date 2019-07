Uno de los problemas que aqueja a nuestra sociedad, es creer que no podemos ser mejores. En muchas ocasiones, dejamos pasar las cosas como si no fuésemos capaces de resolverlas. No podemos luchar a favor de nada, en conjunto, porque las causas comunes no existen. No es cuestión de marchas. No es cuestión de un día. Pero existen grandes motivos para unirnos. Uno de ellos es el deporte, y qué mejor momento para decirles a los deportistas peruanos que ellos son la causa común. Son el bienestar colectivo. Son parte de la esperanza de un modelo de superación constante. Son el referente para la motivación de muchas generaciones. Hoy no podemos cambiar el modelo de entrenamiento, ya estamos en plenos juegos. El trabajo, sea cual sea, ya está hecho. Lo que nos toca, es que todos se sumen a mejorar el ánimo de cada uno de los que se fajarán por las medallas. Y es que, la alta competencia tiene factores determinantes y la motivación es uno de ellos. Los deportistas no pueden estar solos. Ni en las buenas, ni en las malas. Es por eso que, los resultados pueden ser de todos los peruanos. Todos podemos ser parte de lo bueno, y no de lo malo. Podemos olvidarnos de los titulares negativos y si acaso no se consigue una medalla, entender que detrás hay muchísimo esfuerzo y que habrá que seguir intentándolo. Aquí no hay los de arriba y los de abajo. Aquí hay los de dentro y los de fuera. En qué lugar te quieras encontrar, solo dependerá de ti. Sí, se puede. ❖