Lima 2019: Julissa Diez Canseco no obtuvo la medalla de bronce en taekwondo

No se rinde. Julissa Diez Canseco tuvo la consigna de darle una alegría al Perú tras participar en Lima 2019; sin embargo, no pudo obtener la tan preciada medalla de bronce del taekwondo kyurogui 49kg femenino.

Andrea Ramírez le arrebató el tercer puesto a Julissa en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En el decisivo choque, la colombiana hizo 14 puntos y nuestra compatriota 9.

PUEDES VER Lima 2019: Luiz Bardalez se alzó con la presea de bronce en levantamiento de pesas

Cabe mencionar que Julissa, previo al encuentro con Andrea Ramírez, ganó en el primer duelo de repesca a la ecuatoriana María Buchelli.

Tras la derrota de la deportista, los medios de comunicación estuvieron expectantes de sus declaraciones. La taekwondista peruana mostró su pesar pero se proyectó a la siguiente competencia.

PUEDES VER Recordando el documental donde Gladys Tejeda narra sus peripecias camino a Lima 2019

“Es una mezcla de sentimientos. Sobre todo tristeza. Yo quería ganar esa medalla. He entrenado muy duro pero creo que se puede hacer mucho más. Lo que se viene es mucho más grande que son los Juegos Olímpicos”, declaró a un medio local con la voz entrecortada.

Julissa hizo un mea culpa sobre su desempeño en la competencia por el tercer lugar. “Son errores de bloqueo, de no poner bien el brazo. Son cosas que no me puedo permitir más adelante. Tengo que ver y no fallar en eso. El combate se decide en un punto”, indicó.