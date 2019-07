Renato Tapia jugaría con Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders de la MLS

Renato Tapia sabe que el combinado holandés no cuenta con él, a pesar de la buena Copa América 2019 realizada por el seleccionado peruano. No obstante, ‘el capitán del futuro’ no desea salir del Feyenoord.

De acuerdo al Diario Líbero, Seattle Sounders, equipo de la MLS, estaría tras los pasos de Renato Tapia. El actual equipo de Raúl Ruidíaz no vería con malos ojos incorporar al seleccionado peruano como refuerzo para la segunda etapa de la liga.

Raúl Ruidiaz marcó su octavo gol en la actual temporada de la MLS con el Seattle Sounders. | Foto: Fox Sports

El objetivo de Renato Tapia es permanecer en Europa, pues solo necesita seis meses para obtener el pasaporte comunitario, lo cual le permitirá jugar en las ligas de primer nivel sin ocupar plaza de extranjero.

Por otro lado, el Feyenoord no desea seguir contando con los servicios de Renato Tapia y buscará por todos los medios transferirlo a otro equipo. Así lo informó Sjaak Troost, directivo del club holandés.

“La temporada pasada tratamos de dejarle en claro que no hay futuro en Feyenoord. Entonces no hubo club, luego se fue a Willem II", comentó el director deportivo del club holandés sobre la situación contractual de Renato Tapia.

“Ahora ha jugado la Copa América y los clubes se han inscrito. Todo es positivo, por supuesto, pero ahora no quiere. La política de Feyenoord es que no lo dejemos ir de forma gratuita. Sólo lo hicimos para los jugadores que significaron mucho para el club como Karim El Ahmadi y Brad Jones”, concluyó Troost.