Gareca envió contundente advertencia a Christian Cueva tras polémicas imágenes [VIDEO]

Ricardo Gareca no ocultó su incomodidad al ser consultado por las imágenes protagonizadas por Christian Cueva, quien fue captado en estado de ebriedad en un establecimiento público y en la fiesta de otro de los integrantes de la selección peruana, Carlos Zambrano.

El estratega argentino reconoció el mérito que tiene Christian Cueva con la selección peruana, sin embargo, fue contundente al asegurar que la disciplina de un deportista debe estar dentro y fuera de la cancha, lo cual es determinante cuando elige a sus fichas en las convocatorias.

“Todas las decisiones que tomamos, tratamos de hacerlas para lo mejor de la selección nacional. Llegado el momento, vemos qué hacemos. Es un jugador que ha dado grandes satisfacciones, de los que cuando les toca estar en el campo entregan todo. Pero eso no significa que la selección sea solo lo que sucede en el campo de juego, sino también fuera”, manifestó Gareca a la Agencia Andina.

Además, reconoció que está en desacuerdo en que el elemento del Santos de Brasil se exponga de esa forma. “Si usted me pregunta ‘¿le gustó?’, por supuesto que no. Con la selección siempre hay que tener cuidado, en todo, porque repercute no solamente a nivel personal”, sostuvo.

En cuanto a la situación que pasó en el aeropuerto junto a su esposa, Ricardo Gareca declaró que “No lo justifico de ninguna manera, pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación. Por lo menos dentro de una contención familiar, pero por supuesto no lo justifico”, expresó.

Finalmente, advirtió que las siguientes noticias de Christian Cueva deberían ser únicamente deportivas. “Ojalá que no se repita. Estas cosas no le hacen bien a nadie, principalmente a él. Ojalá que solo hablemos de fútbol y no de estos acontecimientos”, sentenció el entrenador de la selección peruana.