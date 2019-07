Daniele De Rossi y el enternecedor video de bienvenida tras fichar por Boca Juniors [VIDEO]

El arribo de Daniele De Rossi a Boca Juniors revolucionó al fútbol argentino y el conjunto ‘xeneize’ no tuvo mejor idea que publicar un emotivo video en sus redes sociales para darle la bienvenida.

La escuadra boquense compiló varias imágenes del centrocampista ‘azzurri’ con declaraciones suyas sobre el sueño de lucir la camiseta azul y amarilla.

“Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca desde que era un chico. Por Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio. Me enamoré de los hinchas que son apasionados”, manifestaba Daniele De Rossi en el video publicado en el Facebook y Twitter de Boca Juniors.

“Lo más importante de la vida es poder cumplir tus propios sueños. Gracias Boca”, subrayó el futbolista pisando el gramado de la mítica ‘Bombonera’.

Para cerrar con broche de oro, el video de bienvenida del cuadro 'xeneize' dedicado al 'Tano' terminó mostrando como su reciente incorporación exclamó: "¡Questo è Boca!" (Esto es Boca).

Daniele De Rossi jugará en el equipo de Gustavo Alfaro hasta finales del 2021. La llegada del jugador italiano ha sido posible gracias a la gestión del gerente deportivo del club Nicolás Burdisso, excompañero del centrocampista en la AS Roma.