Sigue con el buzo de DT

Wilder Pari

Luego de un inicio de semana cargado de rumores sobre la salida de su entrenador, el plantel de Binacional ayer reanudó los entrenamientos y con Javier Arce todavía a la cabeza. También lo acompañó el resto de su comando técnico.

Es de dominio público que el contrato del entrenador expira el 30 de julio. Fuentes del club señalan que la noche del miércoles, el técnico y el presidente Juan Carlos Aquino llegaron a un acuerdo que encaminaría la renovación.

Pero Javier Arce no quiere confirmar o negar la versión, optó por no hablar más del tema. Sin embargo, futbolistas de Binaciona indicaron que en la práctica de ayer, el estratega les confirmó que por fin habló con el presidente y que hay un entendimiento para renovar, pero todavía no rubricó su firma. Faltarían afinar temas menores para concretar su permanencia. A entender de los jugadores, Arce seguirá con ellos el resto de la temporada.

Una señal de esta posibilidad es que en sus redes sociales el club ayer felicitó al futbolista colombiano Dahwling Leudo por su cumpleaños, colgando una foto del jugador junto a Javier Arce. Para los hinchas, fue una señal de que el profesor se queda.

Sin embargo, más allá de los rumores, todo indica que por algún momento la dirigencia de Binacional sí pensó en otros nombres para reemplazar a Javier Arce. Ayer el entrenador de Deportivo Garcilaso, Mario “Ropero” Flores, confirmó que en los últimos días tuvo una oferta para volverse a poner el buzo del Poderoso del Sur, pero que desestimó la posibilidad, pues ya tenía empeñada su palabra con la dirigencia del cuadro cusqueño que juega la Copa Perú. Incluso Deportivo Garcilaso felicitó en sus redes sociales a Flores por permanecer en el club.

Binacional no para

El plantel de Binacional ayer entrenó en medio del inicio de un paro regional de 48 horas. Sin embargo, ello no afectó las prácticas, que se desarrollaron desde las 15 horas en el campo deportivo de Secovasa. Todos los jugadores del equipo puneño asistieron.

La práctica de hoy volverá a desarrollarse por la tarde para no cruzarse con las protestas, aunque todavía no se define el escenario deportivo.