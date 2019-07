Es el punto de encuentro

Debo confesar que cuando leí que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos serían el punto de partida del deporte peruano me sonaba bastante alentador. Pero, poco a poco, reflexionando al respecto, me fui sintiendo traicionado. Al final he comprendido por qué. Y, es que, lo de atrás ¿qué? Los deportistas de la alta competencia, sus entrenadores, sus padres, no vienen de la nada. Muy por el contrario, se adelantaron a una sociedad que no ha sabido mirarlos como un modelo de vida para ayudar a más peruanos a ser mejores personas. Pretender que los juegos sean un punto inicial me hace entender que algunos dirigentes hacen que esto parezca una utopía. No se han puesto en valor los esfuerzos. El tiempo lejos de casa. Las horas de entrenamiento, las horas de vuelo, las lágrimas, las sonrisas, las lesiones, los sueños, los tatamis, las piscinas, las pistas, las canchas. Todo aquello que nos hizo ser estos deportistas y rebeldes. Los juegos representan lo positivo y negativo de un sistema deportivo que ha sobrevivido a base de esfuerzos personales, en su gran mayoría. Es que el alto rendimiento no se desarrolla de un día para otro. Detrás de cada deportista hay un tiempo, una historia, una realidad, y esta será la oportunidad de que se encuentren los sueños de ayer, los de hoy y los del mañana deportivo de nuestro país. ❖