El rugido del ‘Tigre’

Fastidiado. Ricardo Gareca mostró su malestar con André Carrillo, quien renovó por cuatro temporadas con el Al Hilal.

André Carrillo es un jugador clave para la selección peruana. Desequilibrio, velocidad, trabajo táctico, son variantes que encuentra Ricardo Gareca en la ‘Culebra’. Por esta razón, el estratega nacional siempre va a querer que su pupilo pueda jugar en una liga competitiva, para que siga creciendo como futbolista y la ‘Bicolor’ no pierda el rumbo.

Pese a eso, André decidió renovar por cuatro temporadas con Al Hilal de Arabia Saudita. Esta elección sorprendió al ‘Tigre’, quien tenía la ilusión de ver a su pupilo en una liga competitiva. “Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad. Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, expresó Ricardo Gareca en entrevista con Radio Capital.

En la Copa América, la ‘Culebra’ no tuvo una buena actuación pese a la excelente campaña que realizó Perú en el torneo continental. André apenas sumó 234 minutos, no anotó ningún tanto, números que reflejan su mala condición física. Por esta razón, Ricardo Gareca pidió a su jugador pensar en la selección al momento de aceptar dónde jugar.

“Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta de que hay buenos jugadores, estadios, pudimos comprobar la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes. Hubiéramos optado por algo mejor, por todo lo importante que se le viene a la selección”, expresó el entrenador.

El objetivo de Ricardo Gareca es clasificar al Mundial Qatar 2022, para eso necesita que los jugadores se encuentren en perfectas condiciones físicas, compitiendo en buenas ligas. “Lo más importante es que esté convencido y esté bien, después la resolución la tomaremos nosotros”, indicó el ‘Tigre’, preocupado por el futuro de André. ❖