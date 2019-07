Nilson Loyola: Esta es la razón por la que no es titular en Sporting Cristal, según Claudio Vivas

Era 2017 y, respaldado por Ricardo Gareca, Nilson Loyola parecía convertirse en el reemplazo natural de Miguel Trauco en la selección peruana. El lateral izquierdo destacaba en Melgar de Arequipa.

Dos años después y tras un breve paso por el fútbol brasileño con la camiseta de Goías, regresó al fútbol peruano, esta vez con Sporting Cristal. El jugador de 24 años cuenta hasta el momento con poca regularidad y el técnico celeste, Claudio Vivas, explicó el motivo.

PUEDES VER Zulia venció 1-0 a Sporting Cristal en el partido de ida de los octavos de la Copa Sudamericana

“Muchos me preguntaron por qué Nilson no juega y es porque aún no está apto para los 90 minutos", indicó el técnico rimense.

Esta sería la razón por la cual Loyola, quien fue titular en el último partido ante Zulia FC por la Copa Sudamericana, fuera reemplazado por Jair Céspedes a los 62 minutos. Para Vivas, el rendimiento físico de un jugador durante los 90 minutos es vital.

"Tiene una molestia en los gemelos. Es importante tener jugadores que completen dicha cantidad. Tenemos que valuar bien eso”, argumentó.

PUEDES VER Comentarista de DirecTV Sports confundió a Cristal con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2019 [VIDEO]

Es importante recalcar que, tras su fichaje, muchos seguidores de Sporting Cristal pensaron que Loyola se convertiría en titular indiscutible.

El lateral fue considerado regularmente por Ricardo Gareca en la selección peruana; sin embargo, tras su poca regularidad en los últimos meses, perdió la confianza del técnico argentino. Ello explicaría su no convocatoria a la Copa América 2019 disputada en Brasil.