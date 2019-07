Ricardo Gareca pone fin a la polémica con Claudio Pizarro con contundente mensaje

Antes del inicio de la Copa América 2019, Ricardo Gareca estuvo involucrado en una polémica con Claudio Pizarro. El entrenador de la selección peruana aseguró semanas atrás que el delantero de 41 años no fue considerado para el torneo porque se “autoexcluyó” y automáticamente generó molestia en ‘Pizarrinha’ quien criticó al DT.

Fiel a su estilo y sin ánimos de generar un debate, el ‘Tigre’ volvió a referirse sobre Claudio Pizarro con un contundente mensaje. “Siempre he manifestado una admiración por él. Comprobamos el nivel de jugador y profesional. Simplemente, que en nuestro caso, tenemos mayor suerte con un muchacho y con otro. Lamentablemente lo tuvimos una época de grande, con algunas molestias y estabilidad. Nunca pudo lograr esa estabilidad de continuidad. Por eso optamos por no convocarlo”, dijo Gareca a Radio Capital.

“A lo mejor se interpretó a mal con lo que yo dije algo sobre no llevarlo al Mundial. Lamentablemente me vio envuelto en una polémica en la que no quiero estar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, agregó el estratega de 63 años quien no volvió a convocar a Claudio Pizarro desde marzo del 2016.

Recordemos que Claudio Pizarro se manifestó en sus redes sociales después de que quedara fuera del Mundial Rusia 2018 y también de la Copa América 2019, con una fuerte publicación.

“Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión...Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...”.