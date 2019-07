¿Carrillo no va más en la selección peruana? Gareca envía duro mensaje [VIDEO]

Luego de una exitosa Copa América 2019, donde la selección peruana se quedó con el segundo puesto, todo hacía indicar que algunos jugadores partirían a mejores equipos; sin embargo, esto no se dio y un claro ejemplo es el caso de André Carrillo.

El extremo de la selección peruana renovó su contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita y, al parecer, esto no fue del agrado del entrenador Ricardo Gareca, quien recientemente se refirió al tema en una entrevista con Radio Capital.

“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, dijo Ricardo Gareca.

Asimismo, el DT de la selección peruana comentó que el fútbol árabe contaba con buena infraestructura; sin embargo, le hubiera gustado verlo en algún país más cercano al Perú por temas logísticos.

“Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes”, agregó Ricardo Gareca.

De esta forma, el ‘Tigre’ dejó en claro que esperó que André Carrillo vuelva a una liga más competitiva por el bien de la selección peruana ya que se trata de un jugador fundamental.

Recordemos que André Carrillo jugó en grandes equipos como el Sporting de Lisboa y el Benfica. Posteriormente, se trasladó al Watford y en 2018 pasó al equipo árabe Al Hilal.