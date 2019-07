Paolo Guerrero se refirió sobre agresión de hinchas del Inter a niño aficionado del Gremio [VIDEO]

El pasado fin de semana Inter de Porto Alegre y Gremio se enfrentaron por la fecha 11 del Brasileirao y un incidente terminó por manchar lo que fue un espectáculo dentro del terreno de juego del estadio ‘José Pinheiro Borda’.

En redes sociales circuló un video donde se aprecia a hinchas del ‘Colorado’ agredir a un pequeño simpatizante de Gremio, que fue a ver el partido junto a su querida madre. Las imágenes han indignado a los cibernautas y al delantero estrella del cuadro de Porto Alegre, Paolo Guerrero.

El delantero y capitán de la selección peruana aprovechó la rueda de prensa del Inter previo al duelo por Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay para referirse al terrible episodio que vivió el niño.

“No vi nada, pero tengo una impresión correcta de la hinchada colorada. Nunca vi una actitud incorrecta y si sucedió alguna cosa fue una situación aislada”, atinó en primera instancia Paolo Guerrero.

“Mi mensaje es siempre tener paz dentro de los estadios, que los rivales solo son dentro del campo y que gane el mejor”, puntualizó el ariete de la Selección Peruana, en alusión al suceso ocurrido en las tribunas del coloso ‘José Pinheiro Borda’.

En relación a su continuidad deportiva, Guerrero atinó: “La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien. No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año”.