Lima nace frente al mar

vóley playa. Lisbeth Allca y Alexandra Mendoza serán las primeras deportistas peruanas en participar en los Juegos Panamericanos 2019. Lo harán ante El Salvador a la 1:10 p.m.

Estamos a tan solo dos días de la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019, las delegaciones siguen llegando, Luis Fonsi va afinando las cuerdas vocales y nuestros atletas se alistan para ondear orgullosos la bandera nacional. Sin embargo, un grupo de deportistas se ha adelantado y, sin la grandilocuencia de una ceremonia, se alistan para saltar al ruedo y arrancar el certamen antes que todos.

La primera disciplina en entrar en acción será el vóley playa femenino y masculino. Son 16 encuentros los que se disputarán hoy en las canchas de la Costa Verde de San Miguel desde las 9:00 a.m. El representativo peruano de mujeres conformado por Lisbeth Allca y Alexandra Mendoza enfrentará a su similar de El Salvador a la 1:10 p.m.

Ambas voleibolistas se conocen desde niñas y comparten una conexión especial desde la primera vez que Lisbeth invitó a Alexandra a una de sus clásicas ‘pichangas’. A partir de ahí, formaron una dupla que las ha llevado a representar al Perú en diversos torneos, incluido el Mundial Sub-21 de Tailandia 2019, donde quedaron entre las cinco mejores del planeta.

“Nos conocemos hace más de 9 años. El entrenador Jorge Sayán nos propuso hacer dupla, nos dijo que podíamos llegar lejos, incluso hasta las olimpiadas, yo me emocioné. Empecé a ir a los entrenamientos y me enamoré de la arena, fue algo que había soñado siempre, pero no se me daba la oportunidad y, ahora que la tengo, doy el cien por ciento para generar logros para mi país”, aseguró Mendoza.

Nuestras dos representantes no han tenido un camino fácil y han demostrado su fortaleza dentro y fuera de las canchas. Ellas radican en Brasil gracias a una beca para jugar vóley de piso, por lo que su rutina diaria se divide en tres: sus horas de estudio y sus sesiones de entrenamiento en ambas modalidades del deporte que aman.

Por otro lado, en la rama masculina, Bruno Seminario y Gabriel Vásquez se medirán ante República Dominicana a las 2:50 p.m.

Más peruanos en acción

En horas de la tarde, los equipos de balonmano serán los que iniciarán su participación en Lima 2019. Por la etapa preliminar, el equipo femenino peruano chocará ante República Dominicana a las 3:30 p.m. en el Polideportivo 1 de la Videna. ❖

Los que empiezan antes