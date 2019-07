Panamericanos 2019: cronograma de fechas, horario, sedes, canales, países participantes y entradas para ver evento deportivo

La inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 está programada para este viernes 26 de julio a partir de las 18:00 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima por la señal de Latina (canal 2 en SD y canal 702 en HD). La edición XVIII contará con la participación de 41 países de América en 39 deportes que incluyen 62 disciplinas. Este evento deportivo será tomado en cuenta para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La República deportes informará en vivo y en directo los cronogramas de fechas, horarios, sedes, canales, países participantes, medalleros, disciplinas, deportes, últimas noticias y el medallero de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Superada la fiebre de la Copa América, Lima abre este viernes los XVIII Juegos Panamericanos, en los que se anticipa una lucha sin cuartel entre Brasil y Canadá por el segundo lugar, sin posibilidad de superar al líder histórico, Estados Unidos.

La antigua capital virreinal, de 10 millones de habitantes, ha olvidado temporalmente los problemas políticos y se colocó en modo Panamericanos días antes del inicio del evento que congregará a 6.680 deportistas del continente y a unos 175.000 turistas de todo el mundo.

"En estos Panamericanos hemos trabajado muy fuerte para cumplir con un compromiso de Estado del Perú para tratar de llevar los mejores Juegos posibles", dijo el presidente del Comité Organizador, Carlos Neuhaus.

Por primera vez desde 1971, Cuba llega a los Panamericanos sin ser la segunda potencia continental, condición que perdió en Toronto 2015 al terminar en el cuarto puesto, por debajo del anfitrión Canadá y de Brasil.

Con 1.948 oros acumulados desde 1951, Estados Unidos parece insuperable en esta justa, que culminará el 11 de agosto y en la que competirán atletas de 41 países y territorios de toda América.

El Tío Sam llega a la capital peruana con el veterano velocista Justin Gatlin (37 años), actual campeón mundial de los 100 metros (Londres 2017), campeón olímpico en Atenas 2004 y dos veces suspendido por dopaje.

Durante dos semanas, los limeños podrán asistir a competencias en 61 disciplinas y 39 deportes, desde equitación al surf, en 21 sedes de Lima y del vecino puerto del Callao.

El Comité Organizador tomó juramento a 12.000 voluntarios y entregó a tiempo la última sede deportiva que faltaba (para el surf), mientras cuadrillas de obreros trabajan afanosamente todavía en las últimas obras de pavimentación en torno a la Villa Panamericana, un complejo de siete torres de 20 pisos construido en el sur de la ciudad.

Medallero histórico de los Juegos Panamericanos

Este es el medallero histórico de los Juegos Panamericanos, cuya decimoctava edición se disputará en Lima del 26 de julio al 11 de agosto

País Oro Plata Bronce Total 1. Estados Unidos 1.948 1.455 1.027 4.430 2. Cuba 875 593 558 2.026 3. Canadá 455 655 803 1.913 4. Brasil 328 359 520 1.207 5. Argentina 294 331 435 1.060 6. México 221 289 502 1.012 7. Colombia 108 148 228 484 8. Venezuela 92 205 277 574 9. Chile 44 91 151 286 10. República Dominicana 29 63 112 204 11. Puerto Rico 28 81 134 243 12. Ecuador 28 30 61 119 13. Jamaica 25 46 60 131 14. Guatemala 20 16 39 75 15. Uruguay 12 26 47 85 16. Trinidad y Tobago 11 22 29 62 17. Bahamas 9 15 16 37 18. Perú 8 33 69 110 19. Antillas Holandesas 5 9 17 31 20. Costa Rica 5 6 9 20 21. Panamá 3 19 26 48 22. Surinam 3 2 5 10 23. Guayana 2 4 12 18 24. El Salvador 1 8 13 22 25. Bermudas 1 4 4 9 26. Islas Caimán 1 4 1 6 27. Antigua y Barbuda 1 1 3 5 28. Santa Lucía 1 0 2 3 29. Barbados 0 4 11 15 30. Nicaragua 0 4 7 11 31. Islas Vírgenes 0 4 6 10 32. Paraguay 0 2 8 10 33. Bolivia 0 2 6 8 34. Haití 0 2 5 7 35. Honduras 0 2 4 6 36. Granada 0 2 2 4 37. Dominica 0 2 1 3 38. S. Cristóbal y Nieves 0 2 1 3 39. Belice 0 0 2 2 40. San Vicente y Granadinas 0 0 2 2 41. Aruba 0 0 0 0 42. Vírgenes Británicas 0 0 0 0

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima?

La inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima está programada para el próximo viernes 26 de julio las 18:00 horas en el Estadio Nacional y podrá ser visto a nivel nacional desde la señal de Latina (canal 2 en SD y canal 702 en HD). El recinto en mención recibirá a las 41 delegaciones y se estima que aproximadamente 60 000 personas estén en las tribunas.

Los artistas que se presentarán en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 son Luis Fonsi, Juan Diego Flores, Sandra Muente, Shantall Young, Guillermo Bussinger y Pelo D’Ambrosio. Asimismo, músicos y bailarines se sumarán a esta gran fiesta deportiva.

¡El gran @LuisFonsi ya está listo para #Lima2019! ✨ A pocos días de la inauguración de los Juegos Panamericanos, de la cual será una de las estrellas, nos invita a ser parte de esta gran celebración. ¡Mira el video aquí! ⬇#JugamosTodos #PanamSports pic.twitter.com/xKK8eeSvYV — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) July 23, 2019

¿Quién es el abanderado peruano en los Panamericanos 2019?

El deportista Stefano Peschiera está atravesando por unos de los mejores momentos de su carrera. No solo por participar en los Panamericanos 2019, sino también porque fue el elegido para llevar la bandera peruana durante la inauguración en el Estadio Nacional este viernes 26 de julio.

Stefano Peschiera contó que se siente listo para debutar en los Panamericanos 2019, los cuales se desarrollarán en el Perú por primera vez. El deportista que llevará la bandera de Perú en la inauguración es unos de los favoritos para llevarse una medalla de oro.

“En este tiempo, en algún momento se me habrá pasado por la cabeza la idea de ser abanderado. Lo mencionaron algunos medios, pero estaba tan enfocado en mis entrenamientos que esto no me quitó el sueño. Ahora lo tomo con orgullo y mucha motivación”, contó Stefano Peschiera a Elpoli.pe.

Stefano Peschiera llevará la bandera peruana en la inauguración de los Panamericanos 2019.

“Cuando me nombraron en la terna sabía que había posibilidades, aunque la verdad es que cualquiera de las otras dos deportistas tiene las cualidades y los logros para cargar la bandera. Para mí es un privilegio y un honor ser el elegido", agregó.

Por último, Stefano Peschiera narró que está sumamente feliz y que dará todo de sí para la inauguración de los Panamericanos 2019. “La verdad que no me imagino el día de la inauguración. Me encuentro muy alegre, falta bastante para ello y no estoy seguro de cómo me voy a sentir. Lo único que sé es que estaré gritando con todo: ¡Arriba Perú!”, finalizó.

¿Cuáles son las sedes de los Panamericanos 2019?

Canales que transmitirán los Panamericanos 2019 en vivo

- Perú: Movistar Deportes, Latina, Panamericana, TV Perú.

- Argentina: TV Pública Argentina, TyC Sports.

- Brasil: Rede Record.

- Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá.

- Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF, CDO.

- Colombia: Win Sports, Claro Sports, Fox Sports, Señal Colombia.

- Costa Rica: Repretel.

- Ecuador: Ecuavisa.

- Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión.

- México: Claro Sports, ESPN, Televisa.

- Paraguay: Latele, Tigo Sports.

- Puerto Rico: ESPN.

- República Dominicana: Digital 15.

- Uruguay: Canal 43, VTV.

- Venezuela: La Tele Tuya.

¿Qué países participan en los Panamericanos 2019?

1. Antigua y Barbuda

2. Argentina

3. Aruba

4. Bahamas

5. Bárbados

6. Belice

7. Bermudas

8. Bolivia

9. Brasil

10. Canadá

11. Chile

12. Colombia

13. Costa Rica

14. Cuba

15. Dominica

16. Ecuador

17. El Salvador

18. Estados Unidos

19. Granada

20. Guatemala

21. Guyana

22. Haití

23. Honduras

24. Islas Caimán

25. Islas Vírgenes Británicas

26. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

27. Jamaica

28. México

29. Nicaragua

30. Panamá

31. Paraguay

32. Perú

33. Puerto Rico

34. República Dominicana

35. San Cristóbal y Nieves

36. San Vicente y las Granadinas

37. Santa Lucía

38. Surinam

39. Trinidad y Tobago

40. Uruguay

41. Venezuela

Encendido de la antorcha en los Panamericanos 2019

La llama panamericana será encendida con una antorcha que, usando un sistema de relevos similar al que empleaban los "chasquis", los antiguos mensajeros incas, recorrió unos 6.000 kilómetros a través de la sierra andina, la selva amazónica y la costa peruana.

La antorcha llegó a Perú desde las ruinas de Teotihuacán (México) y fue encendida en la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu, visitando 26 ciudades peruanas en su macha hacia Lima.

Con asesoría del gobierno británico, el Comité Organizador sacó a tiempo todas las obras de infraestructura de los Juegos, incluida la Villa Panamericana, con capacidad para 8.000 huéspedes.

En algunos casos, se construyeron nuevos coliseos, como el primer estadio atlético del país, pero otros fueron remodelados: fue el caso del velódromo y del Estadio Olímpico de la Universidad de San Marcos, donde se jugarán los partidos de fútbol.