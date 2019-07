Conmebol expulsa a Claudio Tapia de su puesto en el Consejo de la FIFA por sus críticas a la institución

La Conmebol informó este martes la salida de presidente de la AFA, Claudio Tapia, de su puesto como representante del organismo sudamericano ante el Consejo de la FIFA luego de la carta que firmó tras la semifinal entre Argentina y Brasil por la Copa América.

Esta decisión fue tomada luego de la misiva del presidente de la AFA a la Conmebol en la que expresó su reclamo por el arbitraje de Roddy Zambrano y la no intervención del VAR en los dos penales que a su juicio el juez no sancionó en favor de Argentina en la derrota 2-0 ante Brasil.

“Las reflexiones del Sr. Tapia cuestionan a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América y a las diversas competiciones organizadas por la Conmebol por un conjunto de reclamos de diferente naturaleza”, justificó la institución en un comunicado.

Tapia había asumido su rol ante la FIFA en octubre del 2018 en reemplazo de Wilmar Valdez de manera interina, ya que el directivo uruguayo tenía mandato en su federación hasta el 2020.

En Argentina temen por cuál pueda ser el castigo que reciba Lionel Messi, quien en las últimas horas habría enviado un comunicado pidiendo perdón por lo ocurrido, pero cuyas acusaciones de corrupción contra la Conmebol también fueron bastante duras y tomaron trascendencia en medio y luego del certamen.

Messi fue expulsado en el duelo por el tercer lugar entre Argentina vs. Chile. El delantero no quiso participar en la ceremonia de premiación pues señaló que no podía avalar la corrupción en el torneo.