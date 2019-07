La inesperada respuesta de Joazinho Arroé sobre la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes [VIDEO]

Así como da revanchas, el fútbol representa una de las pocas oportunidades que te otorga estar en bandos rivales de un día a otro, y en la Liga 1 se vio más de un caso de radical cambio en los clubes más populares del país como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Precisamente mencionando inesperadas variaciones, el jugador del cuadro de La Victoria, Joazinho Arroé respondió a la consulta si cambiaría de equipo para jugar en su archirrival, Universitario de Deportes. ¿cuál fue su respuesta?

Con los antecedentes por haber defendido los colores de Sporting Cristal, Sport Boys y ahora Alianza Lima, Arroé destaca su profesionalismo y aunque no confirmó directamente que luciría sin problemas la mica merengue, aseguró que no tendría inconvenientes de seguir con su carrera futbolística en cualquier club.

“Soy muy profesional en mi trabajo y si en algún momento me toca. Bueno, no sabría decirlo ahora, porque hoy estoy defendiendo la camiseta de Alianza Lima y creo que por respeto a ellos no voy a hablar del equipo rival. No sé si me tocará más adelante, pero yo soy muy profesional”, manifestó el 10 blanquiazul en una entrevista a FOX Sports Radio Perú.

Este sería el segundo periodo de Joazhiño Arroé en Alianza Lima, pues la temporada 2011 y parte del 2012 perteneció a las filas del cuadro íntimo, después jugó tres años en Cristal (2013-2015), y el año pasado estuvo en Sport Boys. Aunque dentro de los clubes que integró también se encuentra Real Garcilaso, U. San Martín, Sporting de Braga de Portugal y Siena de Italia.