¿Por qué los peruanos no se mantienen en grandes ligas? Joazinho Arroé da polémica respuesta [VIDEO]

Joazinho Arroé, actual volante de Alianza Lima, brindó polémicas declaraciones sobre los jugadores peruanos que militan en el extranjero, en especial sobre los que integran la selección peruana. Para ‘Joa’ es sorprendente que no puedan consolidarse en grandes ligas europeas.

“Muchas veces me he preguntado por qué los jugadores peruanos no podemos seguir escalando en las mejores ligas del mundo. Ellos más no pueden hacer. Han ido al mundo, han sido subcampeones de la Copa América. No creo que les falte algo, yo creo que la pregunta de por qué no podemos posicionarnos en el extranjero debe ir a los equipos, ¿qué hace falta para que nos quedemos?”, dijo Joazinho Arroé en el programa Fox Sports Radio Perú.

Sobre el fichaje de André Carrillo en el fútbol árabe y la disputa entre el Feyenoord de Holanda y Renato Tapia, Joazinho Arroé sostuvo que lo logrado en la selección peruana debería posicionarlos mejor en el extranjero.

“Hoy, la bandera de Perú pesa, por lo que me preocupa que los peruanos en el extranjero no se lleguen a establecer en ligas competitivas, como las de Europa. Me cuesta creer que, con las metas alcanzadas, no se pueda llegar a este tipo de equipos. Los que estamos en el torneo local también queremos escalar”, señaló el jugador de Alianza Lima.

Asimismo, Joazinho Arroé recordó el paso que tuvo por Italia y contó algunas anécdotas que vivió. “Los entrenamientos suelen ser bastante exigentes, físicamente se trabaja muchísimo. Hay jugadores que sí se han adaptado, como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro o Paolo Guerrero, por lo que no sabría decir cuál es el verdadero problema por la que el futbolista peruano no logra adaptarse al juego europeo”, concluyó.

Recordemos que Joazinho Arroé llegó a Alianza Lima esta temporada proveniente del Sport Boys. Al principio fue suplente, pero con el pasar de las fechas se fue ganando la titularidad.