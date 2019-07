WWE: Estos son los luchadores que reaparecerán en ‘RAW Reunion’

Este lunes 22 de julio se llevará a cabo una edición especial del programa principal de WWE denominado RAW Reunión, un show de 3 horas que contará con la presencia de exluchadores, presentadores y demás leyendas que, en su momento, hicieron de RAW la marca principal de la compañía.

Entre las grandes figuras confirmadas a aparecer se encuentran Stone Cold, Hulk Hogan, Ric Flair, Triple H, Shaw Michaels, Booker T, entre otros. Pero no son solo luchadores los que regresarán a RAW, por ejemplo la reconocida anunciadora Lilian García volverá para emocionar a los asistentes con una sus potentes presentaciones.

Revisa a continuación la lista completa de personalidades que los fanáticos podrán volver a ver, además se espera que hayan algunas apariciones sorpresa.

-'Stone Cold' Steve Austin

-Hulk Hogan

-'The Nature Boy' Ric Flair

-Shawn Michaels

-Triple H

-Road Dogg

-X-Pac.

-'The Million Dollar Man' Ted DiBiase

-Kurt Angle

-Mick Foley

-Diesel

-Razor Ramon

-Alicia Fox

-Alundra Blayze

-Booker T

-Eric Bischoff

-Candice Michelle

-Christian

-D-Von Dudley

-Eve Torres

-Gerald Brisco

-Sgt. Slaughter

-The Godfather

-Jillian Hall

-'The Mouth of the South' Jimmy Hart

-Jerry 'The King' Lawler

-Jonathan Coachman

-Kaitlyn

-Kelly Kelly

-Lilian Garcia

-Mark Henry

-Melina

-Pat Patterson

-Rikishi

-Ron Simmons

-Santino Marella

-The Boogeyman

-The Hurricane