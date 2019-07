¿Ángel Comizzo renunciaría a su cargo por la administración de los Leguía?

El impacto que traería el cambio de administración en Universitario de Deportes no solo afectaría el lado gerencial sino también el deportivo, pues surgió la especulación que el ingreso de Raúl y Humberto Leguía alteraría directamente en la continuidad de Ángel Comizzo.

Luego que se anunciara sobre el regreso de los Leguía en la batuta del club de Ate, se supo que los cambios serían inmediatos, pues ingresaría un nuevo personal en varios cargos administrativos, entre ellos el de José Luis el ‘Puma’ Carranza, quien no tendría buena relación con el entrenador argentino.

Y es que, desde que se conoció que Comizzo retornaría a Universitario, el ‘Puma’ Carranza se manifestó en contra de la noticia asegurando que el DT no reúne con los requisitos que el equipo merengue necesita, incluso lo señaló con adjetivos calificativos.

“Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire. Habló mal de varias personas y eso no lo voy a aceptar, se lo dije en su momento y no sé cómo lo pueden contratar”, declaró Carranza.

Sin embargo, en el acuerdo en el que se generó el cambio de administración tuvo como condición que se respete la gestión del comando técnico, encabezado por Ángel Comizzo, así como de sus integrantes del plantel de la 'U'.