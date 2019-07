El impactante precio de las entradas del Cristal vs. Zulia en Venezuela por la Copa Sudamericana

#Primera | ¡🚨 Así será la venta por taquilla 🚨!



🗓 Sábado y Domingo

🕙 De 10:00 am a 2:00 pm

🏟 Taquillas del "Pachencho".



🗓 Lunes

🕘 De 9:00 am a 4:00 pm

🏟 Taquillas del "Pachencho".



🗓 Martes

🕘 Desde las 9:00 am

🏟 Taquillas del Luis Aparicio.



⚽⚫🔵⚡ #VamosZulia pic.twitter.com/tkTC4rltvh