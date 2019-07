¿Perú ya está clasificado al próximo Mundial? Misterchip hace gran anuncio

Los hinchas están con los ánimos al tope por los buenos resultados que consiguió la selección peruana en la Copa América 2019 y cuentan los días para que inicien las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

Hasta el momento se desconocen quiénes serán los rivales de la selección peruana en las dos primeras fechas de las Eliminatorias 2022, que iniciarán en marzo del año 2020. A esto se le suma un gran anuncio que hizo el estadístico Misterchip mediante sus redes sociales.

PUEDES VER Selección peruana mejorará en el ránking FIFA tras la Copa América 2019, según Misterchip

Un usuario de Twitter le consultó a Misterchip sobre el fin de las Eliminatorias. “Míster, ¿cree que algún día se acaben las Eliminatorias y el ránking determine a los participantes del mundial?”, preguntó.

Misterchip no dudó en resolver la duda del internauta. “Eso no lo veo, pero que su incidencia en los procesos clasificatorios va a ser cada vez mayor, dalo por hecho. El pastizal que se gasta FIFA en elaborar y promocionar este ránking no es para meterlo luego en un cajón y olvidarse de él”, respondió.

De esta forma, Misterchip dejó en claro que el ránking FIFA no tendrá gran importancia en las Eliminatorias para Qatar 2022; sin embargo, en un futuro sí podría tenerlo y esto beneficiaría a la selección peruana.

Resulta que la Blanquirroja se ubica en el puesto 19 del ránking FIFA y de mantenerse en esa posición, clasificaría directamente a un Mundial, donde participan 32 selecciones de todo el mundo.