Pacquiao vs Thurman: Fecha, hora y guía de canales de la pelea por el título mundial de la AMB

Final de box. Manny Paquiao y Keith Thurman protagonizarán esta noche la pelea por el título mundial peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate será en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Pacquiao, a sus 40 años, viene como actual campeón regular wélter de la AMB. Las últimas peleas de ‘Pac-man’ registran siete combates perdidos y dos nulos, contra 61 victorias. Por su parte, el estadounidense Thurman, de 30 años, lleva un récord de 29 triunfos, 22 de ellos por KO, y ninguna derrota.

Esta será la sexta defensa del título de Thurman, luego de conquistarlo en 2015. El enfrentamiento servirá también para unificar el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Mientras tanto, la última defensa del título de Paquiao fue ante el estadounidense Adrien Broner.

Ambos están cerca de lograr una hazaña en sus carreras. Mientras el filipino puede entrar al club de los campeones que consiguieron sus títulos con más de 40 años, Thurman podría coronar su carrera venciendo a una de las figuras del boxeo actual.

“Hay mucha gente que está dudando de mis capacidades a los 40 años, así que siento que tengo algo por probar. Me siento aún con hambre, sigo disfrutando los entrenamientos, el boxeo, sigo dando lo mejor de mí. Esta va a ser una pelea interesante, hace tiempo que no me enfocaba tanto, por eso estoy motivado y enfocado”, indicó Manny Paquiao para ESPN.

Por su parte, Thurman señaló: “Creo que hay un poco de ventaja, pero Manny Pacquiao parece estar en una forma tremenda. En última instancia, lo que me va a ayudar es mi conjunto de habilidades. Siempre he sido mejor que Manny Pacquiao. Hace seis años, habría vencido a Manny Pacquiao”.

Canales que transmitirán EN VIVO la pelea entre Pacquiao y Thurman

La pelea podrá ser vista en directo por FOX Action (Latinoamérica y Centroamérica), ESPN y Univisión.

Horarios de la pelea por el título de la AMB en el mundo

El combate por el título mundial peso welter podrá ser visto desde las nueve de la noche en Perú.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Ecuador:9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m.

Inglaterra: 4:00 a.m.

Pacquiao vs. Thurman: peleas preliminares

Yordenis Ugas vs. Omar ‘Panterita’ Figueroa Jr.

Caleb Plant vs. Mike Lee

Luis ‘Pantera’ Nery vs. Juan Carlos Payano