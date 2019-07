Juegos Panamericanos 2019: La ruta hacia el oro

Por: Milagros Crisanto

La fiesta deportiva Lima 2019 está a punto de iniciarse. A poco menos de una semana para la inauguración de los Juegos Panamericanos, la organización confirmó el recorrido que tendrá una de las pruebas más esperadas en atletismo: la maratón.

El evento, que se llevará a cabo el sábado 27 de julio, tendrá como punto de partida y llegada el Parque Kennedy en Miraflores y tendrá un recorrido de 42.195 kilómetros en las categorías de hombres y damas.

Todo está dispuesto para que la competencia se inicie a las 8:30 a.m. para las damas y a las 9:30 a.m. para los varones. Tras el disparo de salida, los atletas irán por toda la avenida Arequipa rumbo al Centro Histórico de Lima, pasando por los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Jesús María. El retorno será por la misma vía, para luego ingresar a la avenida Pardo, los malecones de la Reserva y Cisneros; las avenidas Armendáriz y Larco, hasta la meta final en el mismo Parque Kennedy.

Nuestros atletas

La delegación peruana para esta competencia estará integrada por Gladys Tejeda (medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2018 en Bolivia y primer lugar en la Maratón de México 2017), Inés Melchor (medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2018), Cristian Pacheco (especialista en largas distancias y el mejor sudamericano en la Maratón de Buenos Aires 2018) y Willy Canchanya (destacado maratonista con récord nacional en media maratón 2018, puesto 9 en la Maratón de Berlín 2018 y medalla de plata en la prueba de 1.500 metros planos en los XI Juegos Suramericanos).

El público en general puede ir a apoyarlos a lo largo del recorrido. Eso sí, los organizadores piden no lanzar objetos a la ruta de competencia. Por ejemplo, botellas, banderines, flores, globos, entre otros. No intentar refrescar a los atletas con botellas de agua, ya que tienen estaciones especiales de hidratación. No interferir en el circuito de competencia y no llevar mascotas.

El dato

Subió al podio. En los Juegos Panamericanos Toronto 2015, nuestro compatriota Raúl Pacheco obtuvo la medalla de plata (2:17:13). El primer lugar fue para el cubano Richard Pérez con 2:17:04, mientras que el tercero para el argentino Mastromariano.