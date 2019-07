Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO por la Liga MX

Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, este sábado 20 de julio, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TDN y Televisa Deportes. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul mexicano, reveló que no pierde el sueño por la presión de ganar con los Cementeros un título de liga, algo que el equipo no logra hace más de 21 años.

“La presión no me quita el sueño, lo que me ha quitado el sueño fue el sismo de hace dos días”, dijo burlón Caixinha en referencia a un ligero movimiento de tierra sin víctimas reportado en la noche del martes en la capital mexicana.

“Toca subir un escalón. Estoy enfocado en los objetivos y en trabajar con todas mis fuerzas hasta que sea necesario”, afirmó el técnico del Cruz Azul.

Cruz Azul debutará HOY sábado en el Apertura como visitante del Necaxa y según Caixinha, llegará en buenas condiciones con el equipo completo, tras la llegada del defensa paraguayo Juan Escobar y el centrocampista argentino Guillermo Fernández, recapituló EFE.

Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO: ¿Cuándo es el partido por la Liga MX?

El partido de Cruz Azul vs. Necaxa por la Liga MX se jugará este sábado 20 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

En caso te encuentres en España, podrás seguir en vivo el duelo Cruz Azul vs. Necaxa el domingo 21 de julio a las 04:00 horas.

Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO: ¿Qué canal transmite la Liga MX?

En México, el partido iniciará a las 21:00 horas y podrá ser visto en vivo por la señal de TDN y Televisa Deportes. En caso te encuentres en Estados Unidos, tienes que sintonizar Univisión y Univisión Deportes.

Si vives en otro país de América Latina, puedes ver el encuentro del Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO ONLINE por la Liga MX.

Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO: posibles alineaciones del partido por Liga MX

Cruz Azul: Corona; Aldrete, Aguilar, Domínguez, Escobar; Yotún, Lichnovski, Alvarado; Hernández, Méndez; Caraglio.

Necaxa: González; Meza, Peña, Alvarado, Calderón; Plascencia, Pérez, Mercado; Álvarez, Angulo, Herrera.