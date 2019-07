Adrián Balboa sobre su primer gol: “Estaba ansioso por anotar”

El atacante uruguayo Adrián Balboa arribó como flamante incorporación de Alianza Lima para disputar el torneo Clausura 2019 de la Liga 1. Luego de la salida de Mauricio Affonso, el cuadro íntimo necesitaba un goleador que luzca la '9′ y haga olvidar el buen performance que realizó el actual jugador del Mamelodi Sundowns de la Premier Soccer League sudafricana.

Adrián Balboa parece haber encontrado su lugar en La Victoria. Hace poco que llegó al club y solo le bastó dos partidos para lograr su primer tanto con la vestimenta Blanquiazul, y lo hizo nada más y nada menos que contra el último campeón Sporting Cristal.

"Si fallaba ese gol, si que todo se complicaba. Antes del gol, me había quedado una pelota que me sorprendió y no pude anotar, pero rápido vino mi revancha. Espero que sea el inicio de una buena historia", inició el popular 'Rocky' después del choque ante los 'celestes'.

Asimismo, el largo delantero 'charrúa' aprovechó en señalar que dará todo por la camiseta íntima. "Nunca daré una pelota por perdida, voy a dejar todo por Alianza. Estaba ansioso por anotar y ya se dio. Ahora todo será más fácil", añadió el jugador.

El nuevo jale de Alianza Lima celebró efusivamente su primer gol en la Liga 1 con sus compañeros en el duelo contra Cristal. Destacar que, el uruguayo estiró la ventaja de su equipo y lo dejó con seis puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019.

En la próxima jornada, Alianza Lima, de Pablo Bengoechea, se topará contra César Vallejo por el torneo Clausura 2019 de la Liga 1.