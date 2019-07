“Popeye ruso” se inyectó aceite en los brazos y ahora vive todo un drama [VIDEO]

Kirill Tereshin se hizo famoso en YouTube y otras redes sociales el 2017 luego de inyectarse en los brazos Synthol, un aceite muy conocido en el mundo del fisicoculturismo. Han pasado dos años desde que saltó a la fama y hoy en día vive todo un drama.

Resulta que el ‘Popeye ruso’, apelativo que recibió tras hacerse famoso en YouTube, pidió ayuda a todos sus seguidores porque desea retirarse los “músculos” por el bien de su salud; sin embargo, no cuenta con los recursos económicos.

“Aquí en Moscú, donde no fui examinado, dicen que no se puede lidiar con eso. Hice una solicitud a Alemania e Israel, dicen que me pueden ayudar allí, pero es muy costoso”, dice Kirill Tereshin en el video de YouTube.

Asimismo, contó que él es el único culpable de su desgracia. “Necesito recaudar dinero a través de la televisión. Quiero deshacerme de estos (en referencia a sus brazos) y pedir ayuda. Nadie pudo evitarlo, yo soy el culpable de esto, y sobre el futuro… Dios sabe lo que sucederá después”, agregó.

Sin embargo, su petición perdió credibilidad a las pocas horas. El mismo Kirill Tereshin publicó en sus redes sociales un video en el que se le aprecia en un quirófano aumentándose los pómulos.

“¿Pides dinero para salvar tu vida y ahora gastas en esto?”, escribió un cibernauta. “¿Pides dinero para salvar tu vida y ahora gastas en esto?”, agregó otro usuario de YouTube.

Cabe mencionar que el Synthol se compone de 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol. En las competencias de fisicoculturismo se utiliza para abrillantar el cuerpo de los competidores, pero otros deportistas, como Kirill Tereshin, empezaron a usarlo para agrandar el tamaño de sus músculos.