La dramática confesión de Christian Ramos tras quedar fuera de la Copa América 2019 [VIDEO]

Christian Ramos pasó de ser titular indiscutible en la selección peruana a quedar fuera de la lista final de los 23 jugadores que llevó el entrenador Ricardo Gareca para la Copa América 2019. El defensa confesó que le dolió no representar al país en el campeonato y elogió a sus compañeros por el subcampeonato logrado en Brasil.

“Me dolió no ser convocado a la Copa América pero lo asimilé de la mejor manera. Felizmente estuve en Lima con mi familia y hace mucho no pasaba tiempo con ellos acá. Traté de visitar a todo el mundo y que todo el mundo me visite para que este dolor no sea tan largo. Solo sé que Ricardo Gareca llamó a los que él creía que en ese momento estaban mejor y no defraudó, hicieron una tremenda copa", dijo a Movistar Deportes.

Es por eso que, tras jugar el primer semestre del año en Melgar de Arequipa donde compitió en la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana, la ‘Sombra’ sorprendió en el mercado de pases al fichar por Universitario de Deportes. El central de 30 años espera tener continuidad en la ‘U’ para volver a ser considerado en la selección peruana.

“Si no juego, me va a costar el doble. Por eso, primero tengo que concentrarme en sumar minutos y destacar con Universitario. Después, sé que me va a costar regresar a la selección peruana porque volvió Carlos Zambrano y también está Miguel Araujo. Ya no hay un universo de dos o tres centrales, sino uno de cinco o seis y todos dan la talla", expresó.

Christian Ramos es el cuarto jugador mundialista de la selección peruana que jugará en Universitario donde se unirá a José Carvallo, Alberto Rodríguez y Aldo Corzo.