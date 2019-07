¿Boca Juniors o River Plate? Esta es la respuesta de Guerrero que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima [VIDEO]

A pesar que Paolo Guerrero tiene contrato vigente con Inter de Porto Alegre hasta agosto de 2021, otros clubes del continente como Boca Juniors y River Plate pretenden tenerlo en sus filas a como dé lugar, pero ¿cuál es la preferencia del Depredador en el clásico argentino?

El capitán de la selección peruana se refirió con entusiasmo a la posibilidad de llegar al fútbol argentino y más aún cuando se trata de vestir uno de los colores de los clubes más importantes, sin embargo, su respuesta sorprendió al elegir a Alianza Lima entre Boca y River.

“Yo soy hincha acérrimo de Alianza Lima y es el único equipo que puedo decir que siempre voy a a ser hincha más allá de que he pasado por clubes importantes, he simpatizado por los clubes que he pasado", enfatizó Paolo Guerrero en una entrevista a Fox Sports.

Asimismo, manifestó que le agradan ambos equipos ya que espera llegar a la Superliga. “En Argentina fui simpatizante de River y de Boca, pero uno nunca sabe, en el fútbol se decide en el momento, y obviamente un jugador siempre anhela jugar en equipos grandes y mentiría si elijo”, sostuvo.

Finalmente, el Depredador aseguró con contundencia que a sus 35 años no tiene planeado dejar el fútbol ni anunciar su retiro, pues el tiempo que estuvo alejado de las canchas (por castigo del TAS) generaron que aprecie más al deporte rey,

“Yo tengo mucho rato para jugar el fútbol, hoy en día valoro mucho mas el fútbol, es mi vida, es mi pasión, no quisiera dejarlo de hacer, he jugador partidos intensos y me siento muy bien y quién sabe es un anhelo y deseo que tengo”, sentenció el máximo goleador de la selección peruana.