FBC Melgar: Gómez aún no se adapta a la altura de Arequipa

Son casi cuatro meses los que Alexi Gómez vive en Arequipa y según su propia declaración, aún no se adapta al juego en altura y por eso su bajo rendimiento en FBC Melgar.

En rueda de prensa dijo también que aceptará las críticas cuando la gente vaya al estadio a apoyar a Melgar y que no se oculte detrás de una computadora o un celular.

“Quiero llegar al nivel en el que estuve en otro club cuyo nombre no diré para no tener problemas. Cuando la gente vaya al estadio y llene sus hermosas tribunas podrá criticar”, dijo la “Hiena”, quien no ha colmado las expectativas de la directiva, menos de los hinchas melgarianos.

El futbolista ha tenido muchas oportunidades con el exentrenador Jorge Pautasso y ahora las tiene con Osella, sin embargo, hacer dos pases buenos y al compañero le es difícil.

“Aquí todos trabajamos para ganar, sería increíble decir que jugamos para perder. Vamos a jugar un buen partido ante Ayacucho y tratar de sumar en casa”, apuntó.

Gómez juega como volante por la izquierda o por la derecha. Muchas veces se hace dueño de la pelota, pero desperdicia las ocasiones con remates intrascendentes.

Diego Osella lo probó como defensa lateral derecho y podría reemplazar al expulsado Carmona, mañana ante Ayacucho FC.

Con cabeza fría

Carlos Neyra será titular mañana ante Ayacucho FC. Osella lo tendría en cuenta para ocupar el puesto de lateral derecho, mientras que por la izquierda probó a Alexi Gómez.

En rueda de prensa, dijo que los jugadores de Melgar deben salir a la cancha con la cabeza fría, pero el corazón caliente. Ayacucho FC es el rival de mañana a las 8.00 p.m. en el estadio Arequipa.

“Se nos complicó ganar de locales, pero mañana será otra historia. Presión por ganar siempre hay, porque estamos en casa. Hay obligación de sumar los tres puntos para pensar en el campeonato”, dijo el futbolista.