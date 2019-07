“El frontón debe ser un deporte bandera”

Marca Perú. El dos veces campeón panamericano Kevin Martínez competirá en Lima 2019.

El frontón es el deporte bandera en la familia Martínez. Kevin inició su relación con la paleta gracias a su abuelo y a sus tíos, quienes “eran grandes en este deporte” y no dudaron en enseñarle todo lo que sabían hasta convertirlo en el máximo campeón en la historia del frontón nacional y candidato a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Yo empecé a jugar frontón por mi familia. Ellos jugaban las finales de sus categorías, eran campeones en muchos torneos. Los iba a ver como un plan familiar, los seguía, me metía a la cancha entre sets. Dedicaron mucho tiempo en enseñarme, tuvieron mucha paciencia conmigo. Cada año yo seguía jugando un poco más, seguía entrenando. Ellos me decían que si quería lograr algo tenía que ser constante y dedicarle tiempo y pasión”, contó el frontonista de 27 años, siete veces campeón nacional y dos veces campeón panamericano.

“Uno de mis tíos siempre me dice que está superorgulloso de mí porque he logrado lo que nadie ha hecho. En su época veían imposible que alguien pueda vivir del frontón, siendo un deporte peruano y amateur, hoy puedo competir en tan grandes ligas como los Juegos Panamericanos. Estoy seguro de que mi abuelo desde el cielo también está muy orgulloso y me acompaña en cada paso que doy”.

Kevin está convencido de que Lima 2019 ayudará a que el deporte que practica tenga mayor difusión. “Los Juegos Panamericanos serán una tremenda vitrina para nuestro deporte, llegará a ser un deporte bandera que esté en todos lados. Empezarán a introducirlo a los colegios y universidades para que más personas practiquen y conozcan. ¿Mi meta? Voy por la de oro”, finalizó el deportista que pertenece al grupo Top Perú del IPD. ❖