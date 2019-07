Perú vs. República Dominicana vóley EN VIVO: por el Mundial de Vóley sub 20 de México

VER EN VIVO | Perú vs. República Dominicana se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía TV4 México) | por la tercera jornada del grupo H del Mundial de Vóley sub 20. Este cotejo se desarrollará desde las 8:00 p.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo de Natalia Málaga obtuvo su primera victoria en esta serie luego de vencer anoche a Cuba en tres sets con parciales de 27-25, 25-13, 25-20.

La selección peruana se repuso así de la derrota ante Argentina el reciente martes, con la que estrenó en la serie. Eta es la segunda etapa del Mundial Sub 20 que se desarrolla en México y en la cual la Bicolor ya no pelea el título.

La selección peruana se medirá ahora con República Dominicana -que viene de perder 3-0 con Argentina- y buscará otro resultado exitoso para continuar luchando por quedar entre el noveno y duodécimo lugar del certamen.

En la primera fase el equipo nacional quedó tercero en el grupo B y sin opciones de competir por el trofeo. China y Polonia fueron los clasificados.

Perú vs. República Dominicana: horarios del partido

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (viernes 19 de julio)

Vóley Perú vs. República Dominicana EN VIVO: Integrantes de la selección peruana en Mundial Sub-20 2019

El equipo de Perú que está participando en el Mundial de vóley sub 20 2019 está conformado por las siguientes voleibolistas:

Centrales:

- Flavia Montes

- Yomhara Rivera

- Giulia Montalbetti

- Aixa Vigil

Armadoras:

- Yadhira Anchante

- Carolina Takahashi

Atacantes punta:

- Kiara Montes

- Janelly Ceopa

- Ariana Arciniega

Opuestas:

- Claudia Palza

- Camila Pérez.

Líbero: Andrea Calderón

Vóley Perú vs. República Dominicana EN VIVO: Canales para ver el Mundial Sub-20 2019

La señal TV4 o TVCuatro es el canal de TV pública en México que se está encargando de la transmisión de todos los partidos de vóley EN VIVO por el Mundial sub 20 2019. Recuerda que en La República también podrás ver los resultados en tiempo real.