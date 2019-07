La princesa de las olas

Por Diego Zanatta

Dicen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y María Fernanda Reyes está convencida de que el suyo está ligado al mar. Su destino estaba escrito en las olas que la albergaron desde los cinco años, cuando bajo el cuidado de Gustavo Solé tuvo su primera experiencia en el océano. Ese fue el comienzo de una unión que parece no tener fecha de caducidad.

“Gustavo me enseñó a surfear y una de mis amigas, Sofía Wertheman, me enseñó a nadar. Yo primero aprendí a surfear y luego a nadar. Todo al revés”, comenta Mafer –como le dicen sus amigos– mientras esboza una sonrisa. ¿Pero de dónde nació este amor por el mar?, pues desde hace poco más de dos décadas acompañaba y ayudaba a su mamá en la venta de raspadillas en la playa Makaha de la Costa Verde. Ahí comenzó todo, pues con solo nueve años comenzó a competir, pero su prioridad eran los estudios. “Dejé el surf como uno o dos años en época de colegio. La presión de mis padres también me afectó un poquito, pero de ahí retomé con fuerza. Hablé con mi mamá para hacerlo y tomarlo profesionalmente a los 14 años”, nos cuenta.

Mafer decidió vivir entre los estudios y sus entrenamientos. Eso la llevó a hacer cosas distintas, pues conoció a Carlos Cruz y se animó a practicar en tabla corta, aunque luego “me entró la curiosidad por hacer tabla larga y lo hice. Estuve en ambas categorías hasta que me dediqué por completo a longboard, donde ahora me desempeño profesionalmente”.

La tablista de 21 años, que tiene como modelos a Sofía Mulanovich, Analí Gómez y Benoit ‘Piccolo’ Clemente, confiesa que la clave de su éxito es “autosuperarme. Siempre mejorar mi récord, de mejorar lo que he avanzado. Eso creo que me ha llevado a estar donde estoy y a seguir creciendo”.

Mafer está lista para Lima 2019, tras participar en Puerto Rico, donde ganó una fecha del campeonato; en Brasil, donde culminó segunda; y en Francia (Mundial ISA), donde ocupó el sexto lugar y salió subcampeona mundial por equipo junto a Lucas Garrido Lecca y Ana Camila Gaspar.

¿Cuál es su objetivo? “A mí siempre me gusta ir a lo máximo, a la medalla de oro. Paso a paso. Hay potencial, sé que no va a ser fácil pero tampoco es imposible. Hay grandes competidoras y sé que estoy muy preparada. La playa la conozco, estamos en casa”.

Logros. Subcampeona sudamericana 2019, subcampeona mundial Isa Longboard 2019 y 2018. Ganó una fecha de la Liga Mundial de Surf (WLS) en el 2018.