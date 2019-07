¿Por qué Juventus y no Barcelona? Matthijs De Ligt contó reveladora confesión [VIDEO]

El defensa holandés Matthijs De Ligt pasó con éxito los exámenes médicos con la Juventus y fue anunciado por el club turinés como el nuevo fichaje para intentar salir campeón en la Serie A y Champions League. El futbolista de 19 años llega procedente del Ajax en una operación que se cerró en 85.5 millones de euros, con un contrato hasta el 30 de junio del 2024.

De Ligt fue el capitán del Ajax en la última brillante temporada, en la que además de ganar la Eredivisie y la Copa holandesa, alcanzó las semifinales de la Champions League, eliminando en su camino al Real Madrid y al propio Juventus. Su gran desempeño, despertó el interés de grandes clubes como el Barcelona.

Precisamente, el nuevo futbolista de la 'Juve’ reveló por qué decidió fichar por el cuadro de que tiene a Cristiano Ronaldo como su máxima figura y no por el Barcelona de Lionel Messi. “Fue una decisión difícil. Tenía varias opciones y siempre hay que ver cuál es la mejor. Influyen muchos factores. Es importante saber cuánto jugaré y cuánto confía el club en mí, por eso la Juventus me ha dicho que me quiere con fuerza”, dijo en entrevista con Ajax TV.

Además, Matthijs De Ligt confesó que desde pequeño siguió la Serie A y contó los defensores que tuvo como ídolos. “Me encanta como defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis modelos y referencias pasados son italianos: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. Y podría seguir", agregó.

Curiosamente, fue el propio Matthijs De Ligt fue quien marcó el gol decisivo que eliminó al Juventus en los cuartos de final de la Champions League.