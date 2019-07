Zidane habría descartado a Vinicus Junior para fichar a crack mundial

Vinicius Junior se recuperó de su lesión con la intención de hacerse un lugar el combinado blanco, no obstante, Zinedine Zidane le habría bajado el dedo. ‘Don balón’ informa que Florentino Pérez apuesta por el brasileño, no en vano pagó 60 millones de euros.

Zinedine Zidane habría tomado la decisión de pedir su venta. El brasileño fue uno de los grandes animadores dentro de la decepcionante temporada del Real Madrid debido a su velocidad y desborde; sin embargo, esto no habría terminado de convencer al técnico francés.

El ex futbolista del Flamengo se había adueñado de la banda izquierda del Real Madrid, sin embargo, la llegada de Eden Hazard lo sitúa por detrás del belga. Zidane habría visualizado en Vinicius Junior un futbolista que no está listo para disputar encuentros de gran nivel. De hecho, el antes mencionado medio, señala que Zizou vería mucho mejor a Rodrygo Goes, el nuevo brasileño del Real Madrid.

Zinedine Zidane planearía recaudar al menos 100 millones de euros por Vinicius Junior, cifra que facilitaría la llegada de un nuevo galáctico para el ataque del Real Madrid.

Sadió Mané o Paul Pogba serían los grandes anhelos de Zinedine Zidane, por lo que Vinicius Junior sería el gran sacrificado del plantel madridista.