Christian Ramos sobre polémico tuit contra Universitario: “Pido disculpas a los hinchas, cometí un error” [VIDEO]

Christian Ramos fue presentado este miércoles en la sede Campo Mar como el flamante fichaje de Universitario de Deportes para tratar de campeonar el Torneo Clausura 2019. El defensa nacional jugará por primera vez en el club crema luego de un pasado en Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sin embargo, cuando jugaba en Juan Aurich de Chiclayo, publicó un tuit que fue interpretado como una falta de respeto por los hinchas de Universitario. En conferencia de prensa, Ramos pidió disculpas a la afición de la ‘U’ y señaló que “uno de joven comete errores”.

“Le digo a la gente que me critica, por lo que puse en un momento, que me disculpe, fue un error. Uno de joven comete errores, pero siempre trato de aconsejar a los que están saliendo y están en un equipo, no hablar nada de los demás equipos, porque uno no sabe si puede llegar al equipo que está ofendiendo o haciendo una broma. Es mi consejo para todos los jugadores que recién salen”, expresó.

“Así como hay críticos, también hubo gente que me felicitaba y agradezco por eso.. Estoy en la madurez. Sí se me pasó por la cabeza (venir a la ‘U’). Siempre lo comenté con compañeros. Yo, así haya jugado en Alianza, también puedo jugar en la 'U', es mi trabajo. No tengo problemas”, agregó.





Christian Ramos llegó préstamo a Universitario de Deportes hasta el final de temporada, luego de lograr un acuerdo con el club Al Nassr de Arabia Saudita, dueño de su pase. El mundialista, que jugó la primera parte del año en Melgar, quedó a las órdenes de Comizzo y espera debutar en los próximos partidos. “Yo deseo entrenar y jugar ya, olvidarme de todo lo anterior y estoy seguro que con este gran equipo se va a lograr, siempre tratar de llegar a lo más alto y cumplir con los objetivos”, finalizó.