Presidente de la Federación de Judo: El campeón detrás del escritorio

Por: Julio Estrada

Carlos Zegarra se veía a los 34 años aún compitiendo por el Perú en la disciplina de judo, representando a nuestro país en escenarios importantes como lo hizo en Beijing 2008 y ganando medallas como en los Panamericanos de Río 2007. Un vuelco en su vida lo llevó a un retiro prematuro, sin embargo, el judoka nacional no dejó de luchar por el deporte y ahora lo hace en una faceta que nunca pensó asumir, dirigiendo las riendas de la disciplina que ama en un país que poco a poco los ve crecer.

¿Cuáles son sus expectativas para estos Juegos Panamericanos?

Espero que podamos sobrepasar las 40 medallas programadas. Este para mí es un momento muy ansiado, desde mi trabajo como deportista y en el IPD he podido evidenciar cómo han venido evolucionando muchos de ellos.

¿Cómo fue la transición de deportista a tener cargos dirigenciales?

Como buen deportista, lo único que tenía claro era competir. Cuando diagnostican a mi hijo con trastorno del espectro autista tuve que dejar la competencia para generar ingresos. La gestión administrativa empezó cuando me involucré con las municipalidades para incentivar la implementación de escuelas deportivas. La población espera que se les dé un servicio y el deporte es un servicio que deben dar los gobiernos locales y se debe dar con calidad.

¿Cómo calificarías la organización de estos Juegos Panamericanos?

Yo estoy maravillado con las sedes deportivas, he participado en tres Panamericanos y siempre he visto la organización funcionando, no la etapa previa. El gran cambio que he podido ver es en la infraestructura deportiva, es lo que más ha llamado mi atención.

¿Cómo ves el desarrollo del judo en el Perú?

El equipo viene con un trabajo sostenido desde hace 4 años y yo lo veo homogéneo, ya no es uno el que destaca, ahora es el equipo completo y los demás países saben que el Perú viene creciendo.

¿Has compartido con el equipo peruano de judo?

Los ayudo mucho a motivarse, técnicamente no interfiero, ese es el rol de sus entrenadores. Para mí es importante que tengan la cabeza fría y el corazón caliente.

¿Cómo se forma una selección nacional de judo?

La selección se forma a través de los campeonatos nacionales y hay una total meritocracia. En un deporte de combate es muy difícil que alguien entre por ‘vara’, el que gana, gana. La selección es algo serio.

¿Qué legado le puede dejar estos Panamericanos al deporte peruano?

Yo, lo que espero, es que quede un legado cultural-deportivo. Lo más importante no es la alta competencia, sino la accesibilidad al deporte, porque de ahí van a salir los héroes que hasta ahora son anónimos y que son opacados por noticias negativas. El deporte trae noticias positivas, que no es solo la obtención de medallas, sino también el conocer su historia, que los niños vean a un luchador y se vean representados en alguien igual a ellos.

También eres presidente de la Comisión Nacional Antidopaje. ¿Cuál es el rol de la CONAD en estos Panamericanos?

La CONAD va a cumplir la importante función de la recolección de muestras. Estamos poniendo énfasis en los controles preventivos, no queremos que nos pase lo del 2015 cuando nos quitaron medallas.

¿Qué mensaje le dejas a los deportistas y a la población que disfrutará de Lima 2019?

A los deportistas, que confíen en su trabajo y tengan una mentalidad ganadora. A la gente le pido que los apoyen antes, durante y después, no solo a los que ganen. No puede haber una censura por parte de la sociedad a los deportistas, ellos son siempre los más vulnerables. El deportista de élite en el Perú es la minoría, hay que protegerlos, velar por una sociedad que los comprenda, los aliente y les genere posibilidades.