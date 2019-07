Málaga no se calla nada

Natalia Málaga salió al frente para explicar la campaña realizada por el selección nacional Sub 20 de vóleibol en el Mundial de México. Y es que pese a vencer al actual campeón, China, la ‘Bicolor’ cayó ante Polonia y no logró clasificar a la siguiente etapa para luchar por el título.

“No voy a excusarme de las desventajas con las que venimos, porque igual el equipo trabaja para eso, para contrarrestar todas esas desventajas, como la altura –que no es que me preocupe que somos pequeñas– porque trabajamos en recibo, defensa, trabajamos en rally, pero nos falta definir. Nos falta ser más contundentes en momentos importantes”, señaló la subcampeona olímpica tras hacer hincapié en los errores de su equipo.

PUEDES VER Neymar retira demanda al Barcelona y se acerca a España

“Polonia fue un duro rival, pero no invencible. El partido se perdió por descuido, por errores nuestros, a pesar de que estas chicas tienen mucha calidad. ¿La actitud? Creo que eso es lo más difícil de trabajar. El tema de actitud, de garra en la cancha, de luchar por un objetivo que tenías trazado. Y eso sí me dio mucha pena que no se vio en el partido con Polonia, porque ese partido pudo haber sido para cualquiera”, finalizó.

Cabe indicar que las ‘Matadorcitas’ cayeron ante Argentina con parciales de 25-23, 25-17 y 25-22 en su primer partido en su lucha por el noveno lugar del mundial.