Kylian Mbappé robó, encaró a defensa, picó el balón al portero y anotó golazo con PSG

Kylian Mbappé demostró que es uno de los mejores delanteros del mundo de la actualidad y volvió a demostrar su potencial al anotar un golazo en el amistoso de pretemporada del PSG ante Dynamo Dresden de la Bundesliga 2 de Alemania. El video se ha viralizado en la plataforma de YouTube.

El delantero de 20 años enmudeció a los hinchas del Dynamo al abrir el marcador a los 5’ minutos en el DDV-Stadion. Mbappé robó el balón en el mediocampo, encaró a un central hasta el área y definió sutilmente por encima del arquero Broll. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Mientras que a los 18’ minutos, Mbappé brindó una asistencia para el tanto de Julian Draxler que estiró la diferencia en el partido. Además el amistoso sirve para que el entrenador Tomas Tuchel observe a sus nuevos fichajes como los españoles Ander Herera y Pablo Sarabia y como funciona el equipo sin el lesionado Neymar y el uruguayo Edinson Cavani, quien está de vacaciones tras disputar la Copa América 2019.

Todo indica que Kylian Mbappé seguirá en PSG luego de que haya sido vinculado con el Real Madrid, club que lo pretende desde una temporada. Sin embargo, su salida se podría dar pronto luego de que el directo deportivo Leonardo, no asegure si Mbappé renovará con el club.

“Nunca hago promesas. Por dos razones: la primera es que no soy yo quien hace todo en este club; la segunda, no quiero hacer una promesa en el aire sin estar seguro de poder sostenerla. Lo único que me interesa es lo concreto, es hoy”, expresó en una entrevista con ‘Le Parisien’.