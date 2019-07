“Los números de Ruidíaz no los tiene ni Guerrero ni Farfán", se enciende la polémica en programa deportivo [VIDEO]

El último gol de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders no solo desencadenó una serie de elogios a su favor, además abrió el debate sobre si debe o no ser el sucesor de Paolo Guerrero en la selección peruana, y es que, pese a no ser del agrado de muchos los números de la ‘Pulga’ no han sido alcanzados por los mejores elementos del equipo nacional.

La polémica se encendió en Fox Sports al evidenciar que las estadísticas de Raúl Ruidíaz en los clubes que perteneció son superiores a los de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, entonces ¿por qué no pudo cuajar en la blanquirroja?

“La brecha es amplia entre Ruidíaz y Guerrero, porque cuando no está Guerrero pensamos en Farfán y después en Ruidiaz y luego de ver lo que hace en su equipo uno tiene que decir ¿en qué momento Gareca le va a dar 90 minutos?”, inició Alán Diez.

Además, Peter Arévalo enfatizó en el promedio que logró el 9 del Seattle Sounders, lo cual todavía no puedo ser igualado por el resto de jugadores de la selección. “Los números de Ruidíaz no los tiene ni Farfán ni Guerrero a nivel de clubes”, sostuvo.

En medio de la discusión, otro de los panelistas del programa deportivo Fox Sports Radio Perú explicó que si bien las cifras de gol que tiene Raúl Ruidíaz son amplias, el nivel de competitividad de las ligas son distintas.

“Ruidíaz tiene mejor promedio que Paolo a nivel, pero la competencia es diferente hay que tomar en cuenta que no es lo mismo jugar en una y otra liga”, expresó Arévalo y uno de sus compañeros continuó con la diferencias que encuentra entre ambos escenarios.

“Comparando al Ruidíaz de selección con el de equipo, en la selección no tiene el descaro o naturalidad que tiene en sus clubes, el último tanto es instinto puro que lo decide en milésimas de segundos, esa confianza no la veo en la selección”, sentenció en el debate.