DT del PSG sobre Neymar: “Sabía que quería irse desde antes de la Copa América” [VIDEO]

Neymar está deseando volver al Barcelona y en los próximos días pondría fin a su instancia en el PSG. El brasileño realiza cada gesto que puedan favorecer su regreso al cuadro azulgrana y en este mercado de fichajes está presionando la entidad parisina para que le traspase al equipo de Lionel Messi.

Pese a todo, el PSG se resiste en vender a su estrella y está poniendo trabas para que juegue en Barcelona. Sin embargo, el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel, desveló que era consciente de la intención de la estrella brasileña de abandonar al conjunto de la capital de Francia “antes de la Copa América”.

Al término del partido amistoso de pretemporada del PSG por 6-1 al Dynamo Dresden en Alemania, Tuchel conversó con el medio RCM Sport y señaló que “sabía que quería irse. Desde antes de la Copa América. Pero eso es una cosa entre el club y Neymar".

“Todo está claro entre nosotros. Trabajamos juntos. Es una cosa entre Neymar y el club. Siempre me decepciona si un jugador llega tarde. Él está ahí, en la plantilla y no sé lo que va a pasar. Es mi jugador y trabajaré con él. Me tengo que adaptar”, añadió el DT de 45 años que reconoció su malestar con el brasileño por su situación.

Neymar se incorporó a la pretemporada del PSG este lunes y no jugó el partido amistoso con Dinamo Dresden pero si viajará con el plantel a China donde terminarán jugarán varios encuentros previo al inciio de la Ligue 1.