WWE Raw: Seth Rollins y Brock Lesnar lucharán en SummerSlam por el título Universal [RESUMEN]

El WWE Raw de este lunes, el cual se realizó desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, Nueva York, confirmó a los retadores de los campeonatos más importantes de la marca roja para SummerSlam 2019.

En primera instancia, Carmella, Alexa Bliss, Naomi y Natalya se enfrascaron en una lucha eliminatoria para saber quién iba a enfrentar a Becky Lynch en el próximo evento de la WWE, siendo la última la ganadora tras vencer por rendición a The Goddess.

La noche finalizó con la Batalla Real de diez hombres para conocer al rival de Brock Lesnar en SummerSlam 2019. Los últimos dos luchadores que quedaron en el ring fueron Randy Orton y Seth Rollins, siendo este último el ganador del combate, por lo que tendrá la oportunidad de recuperar el título que le quitaron en Extreme Rules.

Sin embargo, la gran sorpresa de Monday Night Raw fue la aparición de Bray Wyatt, quien se metió al ring para atacar a Finn Bálor con un máscara tenebrosa.

Resumen de WWE Raw

Minuto a minuto EN VIVO del WWE Raw post Extreme Rules 2019

¿A qué hora empieza WWE Raw EN VIVO en español?

Nuevas historias empezarán a formarse en este Monday Night Raw, ya que Extreme Rules 2019 fue el evento donde varios títulos cambiaron de manos, como por ejemplo el Campeonato Universal, que ahora le pertenece a Brock Lesnar tras hacer efectivo el maletín que ganó en Money in the Bank y derrotar a un indefenso Seth Rollins.

El programa de hoy está programado para las 7:00 p. m. (hora peruana). A continuación, de presentamos los horarios de la marca roja de WWE en los distintos países.

Hondura - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

Si bien los fanáticos de WWE Raw estarán pendientes de lo que haga Seth Rollins por tratar de recuperar el Campeonato Universal, el cual se lo arrebató Brock Lesnar, también existe mucha expectativa por lo que suceda con AJ Styles, el nuevo monarca del título de los Estados Unidos.

Con la ayuda de su grupo The Club, The Phenomenal One pudo vencer a un Ricochet que viene en alza, pero para poder recuperar el título tendrá que abrirse camino a través de un campo lleno de otras superestrellas que tranquilamente pueden convertirse en nuevos retadores: Cesaro, The Miz, Braun Strowman, Bobby Lashley, etc.

Por otra parte, Becky Lynch se libró del asecho de Lacey Evans, quien tras perder en Extremen Rules ya no tiene opción de luchar por conseguir el Campeonato Femenino de Raw. Por lo que The Man tendrá que esperar quién se anima a ser su nueva retadora camino a SummerSlam 2019.

¿Qué canal hará la transmisión de WWE Raw EN VIVO y en español?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw, podrás recurrir al siguiente canal de TV: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO USA Network.

