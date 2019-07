“Nos gusta Chiclayo”

Hugo Daniel Barrios

La Selección Peruana de Vóley se fue agradecida del público chiclayano que durante los dos días de competencia por la Copa Panamericana vibró de emoción en el coliseo cerrado.

“Se pensaba que por no estar disputando los primeros lugares el público no iba a responder, pero no fue así. Desde que llegamos a la ciudad todo fue muy bueno y en el coliseo el público ha vibrado con cada punto y eso nos hace sentir bien”, señaló la capitana del equipo nacional, Karla Ortiz.

En los partidos ante Trinidad y Tobago del día viernes, así como ante Cuba el día sábado, las voleibolistas contaron con el respaldo de la afición que con olas y banderas no dejaban de gritar de emoción en bien del equipo.

Estos dos partidos, Perú los ganó por 3 sets a 0, asegurando el sétimo lugar de la Copa Panamericana. “El apoyo ha sido muy bueno, el público de Chiclayo siempre nos recibe así y eso nos llena de alegría. Esperemos que nos sigan programando partidos en Chiclayo porque acá sí se vive el vóley”, dijo Ángela Leyva, la voleibolista más completa del equipo peruano.

Ahora la Selección regresa a Lima para continuar con su preparación de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Mientras que las jugadoras están enfocadas en luchar por conseguir una medalla, pese a que las condiciones de preparación no han sido las mejores, el técnico del equipo, Francisco Hervás, no tiene problema en considerar que la tarea es más dura de lo que se imagina. “Es injusto pedirles a las chicas una medalla, pero vamos a competir. Hay que tener en cuenta que jugaremos ante selecciones top”, manifestó.