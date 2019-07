Messi al borde de una fuerte sanción si no pide disculpas, advierten desde el TAS

Gustavo Abreu, miembro argentino del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), dio a conocer la preocupante situación en la que se encuentra Lionel Messi tras acusar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de “corrupta” durante la Copa América 2019.

Recordemos que Lionel Messi vio la tarjeta roja —por segunda vez en su carrera— cuando Argentina enfrentó a Chile por el tercer lugar de la Copa América 2019. La Pulga aún no sabe con exactitud su sanción, pero eso podría agravarse debido a sus polémicas declaraciones que aseguraban a Brasil como campeón del torneo gracias a la Conmebol.

“Le sugeriría a Messi que pida disculpas porque lo van a sacudir con la sanción. La AFA debería salir a decirle que pida perdón por lo que dijo”, manifestó Gustavo Abreu en una entrevista con Radio Mitre (94.7).

El también presidente del Tribunal Disciplinario Antidoping de Argentina hizo una crítica hacia los encargados de la Asociación del Fútbol Argentino por haber apoyado las declaraciones del astro del FC Barcelona.

“Es grave que apoyen las palabras de Messi, porque los futbolistas se pueden ir de boca, pero ellos no”. expresó el integrante del TAS, refiriéndose al comunicado que envió la AFA a la Conmebol tras ser eliminados ante Brasil.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la Conmebol?

“¿Por qué no fui (a recibir la medalla del tercer puesto)? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”, había afirmado Lionel Messi hace dos semanas.